Коул Палмер продлит контракт с «Челси» до 2033 года — Давид Орнштейн

22-летний атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер продлит контракт с лондонским клубом до июня 2033 года. Об этом сообщает журналист The Athletic Давид Орнштейн в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, действующее трудовое соглашение английского футболиста с «синими» рассчитано до 2031 года. Таким образом, Палмер пролонгирует контракт ещё на два года.

22-летний полузащитник перешёл в «Челси» из «Манчестер Сити», чьим воспитанником он является, летом 2023 года. За этот период он принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и 15 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.