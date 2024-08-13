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«Два раза в одну реку не входят». Экс-тренер «Факела» Нененко — о возвращении Пятибратова

«Два раза в одну реку не входят». Экс-тренер «Факела» Нененко — о возвращении Пятибратова
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Бывший тренер «Факела» Валерий Нененко прокомментировал возвращение на пост главного тренера воронежской команды Дмитрия Пятибратова. Сегодня, 13 августа, «Факел» объявил о назначении Дмитрия Пятибратова на пост главного тренера команды.

«Отрицательно отношусь к назначению Пятибратова в «Факел»! Два раза в одну реку не входят», — сказал Нененко корреспонденту «Чемпионату» Владиславу Круглову.

В последнее время Дмитрий Пятибратов работал в футбольном клубе «Чайка». Под его руководством команда из села Песчанокопское Ростовской области вышла в Мелбет Первую лигу, где после первых пяти туров занимает третье место.

«Факел» по итогам четырёх туров Российской Премьер-Лиги занимает последнее место, набрав одно очко.

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