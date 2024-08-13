Владимир Гранат: не знаю, чем Орсато может помочь и чему научить в режиме онлайн

Бывший центральный защитник московского «Динамо» Владимир Гранат отреагировал на новость о включении в состав Экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) итальянского арбитра Даниэле Орсато.

«Хотелось бы, чтобы появление Орсато пошло на пользу российскому футболу. Но как будет на деле — посмотрим. Если человек работает, то должен это делать на месте: всё разбирать и улучшать какие-то моменты. Не знаю, чем он может помочь и чему научить в режиме онлайн», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Орсато известен по работе в итальянской Серии А, а также на крупных международных турнирах — Евро-2020 и Евро-2024. Кроме того, на ЧМ-2022 в Катаре Даниэль обслуживал полуфинал между Аргентиной и Хорватией.

В 2020 году Орсато обслуживал матч «ПСЖ» и «Баварии» в финале Лиги чемпионов. В том же году Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала его лучшим футбольным рефери года.

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