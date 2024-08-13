«Рейнджерс» — «Динамо» Киев: текстовая трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 21:45

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Сегодня, 13 августа, состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором шотландский «Рейнджерс» встретится с киевским «Динамо». Игра пройдёт на стадионе « Хэмпден Парк» в Глазго. В качестве главного арбитра встречи выступит Марко Гуида. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом матче «Динамо» Киев и «Рейнджерс» сыграли вничью со счётом 1:1. В составе украинской команды гол забил нападающий Андрей Ярмоленко. За шотландский клуб забитым мячом отметился нападающий Сирил Дессерс.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале этого турнира минувшего сезона «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: