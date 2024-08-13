Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Химки. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рейнджерс» — «Динамо» Киев: текстовая трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 21:45

«Рейнджерс» — «Динамо» Киев: текстовая трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 21:45
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 13 августа, состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором шотландский «Рейнджерс» встретится с киевским «Динамо». Игра пройдёт на стадионе « Хэмпден Парк» в Глазго. В качестве главного арбитра встречи выступит Марко Гуида. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 августа 2024, вторник. 21:45 МСК
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Не начался
Динамо К
Киев, Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом матче «Динамо» Киев и «Рейнджерс» сыграли вничью со счётом 1:1. В составе украинской команды гол забил нападающий Андрей Ярмоленко. За шотландский клуб забитым мячом отметился нападающий Сирил Дессерс.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале этого турнира минувшего сезона «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
Материалы по теме
Топ-матчи вторника: квалификация ЛЧ и Летняя лига НБА
Топ-матчи вторника: квалификация ЛЧ и Летняя лига НБА

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android