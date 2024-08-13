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«Барселона» объявила о переходе Хулиана Араухо в «Борнмут»

«Барселона» объявила о переходе Хулиана Араухо в «Борнмут»
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Футбольный клуб «Барселона» и английский клуб «Борнмут» достигли соглашения о переходе защитника Хулиана Араухо. Сумма трансфера составила € 10 млн, что подтверждено на официальном сайте каталонского клуба.

Хулиан Араухо присоединился к «Барселоне» в январе 2023 года, но не провёл ни одного матча за команду. В августе 2023 года Араухо перешёл на правах аренды в испанский клуб «Лас-Пальмас». Всего за него защитник сыграл 28 матчей и отметился двумя голами.

«Барселона» выразила благодарность Араухо за его преданность и самоотдачу, а также пожелала ему успехов в дальнейшем развитии карьеры. Ожидается, что Араухо присоединится к «Борнмуту» в ближайшие дни и приступит к предсезонной подготовке с новой командой.

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