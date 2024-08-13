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«Это самый любопытный момент». Арбитр Федотов высказался о назначении Орсато в РФС

«Это самый любопытный момент». Арбитр Федотов высказался о назначении Орсато в РФС
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Бывший арбитр Игорь Федотов отреагировал на новость о включении в состав Экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) итальянского арбитра Даниэле Орсато.

«Во-первых, в ЭСК теперь пять иностранцев. Это важно, потому что при голосовании не может быть равенства – количество экспертов теперь нечётное. Теперь может быть 3:2, 4:1 или 5:0, но никак не 2:2. Наверное, это самый любопытный момент в его назначении.

Второе, что нужно отметить: УЕФА разрешил итальянцу работать в России – это хороший знак в условиях бана. Теперь у нас есть Мажич из Сербии, Питана из Аргентины, Ирматов из Узбекистана, Чакыр из Турции и вот итальянец Орсато. Неплохо и даже вдохновляюще по нынешним временам», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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