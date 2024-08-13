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«Ростов» — «Химки»: стартовые составы команд на матч Кубка России

«Ростов» — «Химки»: стартовые составы команд на матч Кубка России
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Сегодня, 13 августа, состоится матч 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Ростов» и подмосковные «Химки». Игра группового этапа Пути РПЛ пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа B. 2-й тур
13 августа 2024, вторник. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
1-й тайм
1 : 0
Химки
Химки
1:0 Кучаев – 8'    

Стартовые составы команд.

«Ростов»: Одоевский, Сако, Вахания, Мелёхин, Игнатов, Байрамян, Кучаев, Саравия, Глебов (к), Комличенко, Роналдо.

«Химки»: Кокарев, Фаринья, Голубович, Анджелкович, Степанов, Абдуллахи, Берковский, Глушаков, Бакаев, Хосонов (к), Заболотный.

В 1-м туре группового этапа «Ростов» минимально уступил «Локомотиву» (0:1), а «Химки» обыграли «Оренбург» (1:0).

В прошлом сезоне команды встречались между собой на стадии 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Тогда игра перешла в серию пенальти, где сильнее и удачливее оказался «Ростов».

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