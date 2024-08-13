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Щенсны и «Ювентус» близки к расторжению контракта, игрок раздумывает о завершении карьеры

Щенсны и «Ювентус» близки к расторжению контракта, игрок раздумывает о завершении карьеры
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34-летний голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны близок к досрочному расторжению контракта с клубом. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, футболист не входит в планы нового главного тренера «старой синьоры» Тьяго Мотты. Кроме того, клуб приобрёл Микеля Ди Грегорио, который был признан лучшим вратарём Серии А в прошлом сезоне.

Сообщается, что сейчас стороны находятся в процессе расторжения контракта, который рассчитан до конца следующего сезона. Окружение игрока в качестве возможного варианта развития событий рассматривает завершение карьеры.

Польский голкипер выступает в составе итальянского гранда с 2017 года. За этот период он принял участие в 252 матчах во всех турнирах, 103 из которых отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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