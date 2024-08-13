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Александр Мостовой: «Факелу» нормально увольнять часто тренеров, но иметь такой состав

Александр Мостовой: «Факелу» нормально увольнять часто тренеров, но иметь такой состав
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на новость об отставке Игоря Черевченко с поста главного тренера «Факела».

«В случае с Черевченко произошло то, о чём я говорю постоянно. У команд первой восьмёрки РПЛ есть состав, поэтому тренер в этих командах — второстепенный человек. Потому что играют футболисты, а не тренер. Это мы видим на примере многих команд: «Краснодар», «Зенит», «Спартак» и остальные.

Но мы говорили, что если «Факел» до начала сезона не приобретёт трёх-четырёх хороших футболистов, то опять будут бороться за выживание. Поэтому команда не может выиграть, а тренера рано или поздно убирают. Для «Факела» нормально увольнять так часто тренеров, но иметь такой состав. Трудно представить «Факел» с таким составом в первой восьмёрке, поэтому выход только один — увольнения тренеров», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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