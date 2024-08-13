«Интер» — главный претендент на титул Серии А сезона-2024/2025 по версии Opta

Миланский клуб «Интер» является главным претендентом на победу в чемпионате Италии по футболу в сезоне-2024/2025, согласно прогнозам, основанным на данных суперкомпьютера Opta. Эта информация была представлена в последнем отчёте аналитической компании.

Команда Симоне Индзаги, которая в прошлом сезоне уверенно завоевала своё 20-е чемпионство, сохранила костяк состава и усилилась опытными игроками, такими как Пётр Зелиньски и Мехди Тареми. Согласно моделированию Opta, «Интер» с вероятностью 79,2% займёт первое место по итогам чемпионата. Для сравнения, «Аталанта», «Ювентус» и «Милан» имеют значительно меньшие шансы на победу.

«Аталанта», одержавшая победу в Лиге Европы, имеет шанс 11,2% на завоевание первого в своей истории титула Серии А. Перспективы «Ювентуса», несмотря на изменения в тренерском штабе и усиление состава, оцениваются в 4,2%, в то время как «Милан» имеет всего 1,8%.

Помимо этого, суперкомпьютер предсказал, что таким клубам, как «Венеция», «Кальяри» и «Комо», предстоит бороться за выживание в элитном дивизионе. Вероятность вылета для них составляет 44,7%, 46,3% и 49% соответственно.

По итогам симуляций сезона «Интер» набирает в среднем 84,9 очка, опережая ближайшего преследователя «Аталанту» на 11,9 очка.