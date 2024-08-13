Андрей Канчельскис: «Факел» назначил Пятибратова? Значит, его скоро тоже уволят

Бывший полузащитник «Фиорентины» и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на новость о назначении Дмитрия Пятибратова на пост главного тренера «Факела».

«Факел» назначил Пятибратова? Значит, его скоро тоже уволят. Если в «Факеле» думают, что частыми отставками можно добиться результата и так будет лучше, то это неправильная политика. Любому тренеру нужно давать шанс и дать хотя бы 10 туров. Только время покажет, получится ли у Пятибратова в «Факеле», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В последнее время Дмитрий Пятибратов работал в футбольном клубе «Чайка». Под его руководством команда из села Песчанокопское Ростовской области вышла в Мелбет Первую лигу, где после первых пяти туров занимает третье место.