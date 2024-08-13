«Спартак» будет ждать ответа от Актюркоглу о переходе в течение 2-3 дней — журналист Чинар

«Спартак» будет ждать ответа от крайнего нападающего «Галатасарая» Керема Актюркоглу о готовности перейти в московский клуб в течение двух-трёх дней. Об этом сообщает Kadıköy Sokak со ссылкой на журналиста Якупа Чинара в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в случае согласия Актюркоглу на переход в стан красно-белых «Галатасарай» заработает порядка € 14 млн.

Ранее в СМИ появлялась информация, что футболист запросил зарплату в районе € 3-4 млн, в то время как «Спартак» готов платить ему € 2,2-2,4 млн.

Актюркоглу имеет действующее трудовое соглашение с «Галатасараем» до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость турецкого игрока в € 15 млн. В минувшем клубном сезоне он принял участие в 54 матчах, в которых забил 15 мячей и сделал девять результативных передач.

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