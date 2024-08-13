«Манчестер Сити» не достиг соглашения с Луисом Диасом о его переходе — Фабрицио Романо

«Манчестер Сити» не заключал какого-либо соглашения с крайним нападающим «Ливерпуля» Луисом Диасом о его переходе в стан «горожан». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее издание El Chiringuito сообщило, что действующий чемпион Англии и колумбийский футболист достигли соглашения о пятилетнем контракте. Подчёркивалось, что «Манчестер Сити» был готов заплатить «Ливерпулю» € 70 млн за переход Диаса.

В минувшем сезоне Диас принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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