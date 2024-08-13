Томаса Муро увезли в больницу на скорой помощи во время матча Кубка России — источник

Полузащитника «Оренбурга» Томаса Муро увезли в больницу на скорой помощи во время матча Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (2:3). Об этом сообщает «Матч ТВ».

Аргентинский футболист был заменён на 41-й минуте встречи из‑за повреждения ноги.

По информации источника, сотрудники «Оренбурга» помогли Муро добраться до раздевалки, после чего полузащитника отвели в машину скорой помощи и увезли в одну из городских больниц.

На восьмой минуте счёт в матче открыл нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов, который реализовал пенальти, назначенный за фол против Вадима Ракова. Через восемь минут «Оренбург» сравнял счёт: нападающий Джастин Куэро также забил с «точки». На 36-й минуте Сулейманов оформил дубль, замкнув передачу Ракова — 2:1. На 53-й минуте «Оренбург» вновь сравнял счёт: Куэро забил свой второй мяч в этой игре. На 82-й минуте забил Вадим Раков.