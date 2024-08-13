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Томаса Муро увезли в больницу на скорой помощи во время матча Кубка России — источник

Томаса Муро увезли в больницу на скорой помощи во время матча Кубка России — источник
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Полузащитника «Оренбурга» Томаса Муро увезли в больницу на скорой помощи во время матча Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (2:3). Об этом сообщает «Матч ТВ».

Fonbet Кубок России . Группа B. 2-й тур
13 августа 2024, вторник. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Сулейманов – 8'     1:1 Куэро – 15'     1:2 Сулейманов – 36'     2:2 Куэро – 53'     2:3 Раков – 82'    

Аргентинский футболист был заменён на 41-й минуте встречи из‑за повреждения ноги.

По информации источника, сотрудники «Оренбурга» помогли Муро добраться до раздевалки, после чего полузащитника отвели в машину скорой помощи и увезли в одну из городских больниц.

На восьмой минуте счёт в матче открыл нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов, который реализовал пенальти, назначенный за фол против Вадима Ракова. Через восемь минут «Оренбург» сравнял счёт: нападающий Джастин Куэро также забил с «точки». На 36-й минуте Сулейманов оформил дубль, замкнув передачу Ракова — 2:1. На 53-й минуте «Оренбург» вновь сравнял счёт: Куэро забил свой второй мяч в этой игре. На 82-й минуте забил Вадим Раков.

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