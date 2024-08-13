Канчельскис: почему Орсато не работает в Италии? Он приехал в Россию из-за денег

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о приглашении итальянского арбитра Даниэле Орсато на работу в российский футбол.

«У нас уже были итальянские арбитры в ЭСК РФС. Что-то в лучшую сторону изменилось? Почему мы постоянно что-то ищем и пытаемся изобрести велосипед? У нас есть российские специалисты. Может быть, хватит заниматься ерундой? При Орсато ничего не изменится в российском судействе.

Почему Орсато не входит в судейский корпус в Италии? Если он такой хороший специалист, то почему он в Италии не работает? Конечно, он приехал работать в Россию из-за денег. Мы сами себя обманываем и пытаемся кого-то удивить. С нашей федерацией футбола всё понятно, там сидят нефутбольные люди, и им всё равно, как будет дальше и как будет развиваться футбол в России», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.