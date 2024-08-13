Жирков: Чалов сможет пойти на повышение, если забьёт за сезон в ПАОКе 15-20 мячей

Бывший полузащитник московского ЦСКА Юрий Жирков поделился мнением о переходе нападающего Фёдора Чалова в греческий ПАОК из стана красно-синих.

«Насколько знаю, ПАОК участвует в отборочных матчах Лиги чемпионов. У Чалова есть шанс проявить себя, поиграть в Лиге чемпионов. Магомед Оздоев говорил мне, что в Греции хороший чемпионат.

Всё зависит от Фёдора. Конечно, Чалов сможет пойти на повышение в другой европейский клуб. Если он забьёт за сезон 15-20 мячей, то его заметят и, возможно, приобретут», — приводит слова Жиркова «Матч ТВ».

Греческий клуб объявил о переходе Чалова 1 августа. Ранее вице‑президент ПАОКа Кириакос Кириакос сообщил, что форвард подписал контракт с греческим клубом на три года. Сообщалось, что сумма трансфера составит € 3 млн. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 11 млн.

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