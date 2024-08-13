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Игрок «Спартака» Денисов обратился к болельщикам красно-белых

Игрок «Спартака» Денисов обратился к болельщикам красно-белых
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Футболист «Спартака» Даниил Денисов обратился к болельщикам своего клуба с комментарием игры команды в матче 4-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
11 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 0
Ахмат
Грозный

«Всегда тяжело вскрывать низкую оборону.

В матче с «Ахматом» это нам не удалось, но мы действительно старались и, уверен, в будущем вместе найдём решение проблемы.

Вперед, «Спартак»!

P. S. Скоро летим в Самару», — написал Даниил Денисов в одной из социальных сетей.

«Спартак» после 4-го тура Российской Премьер-Лиги занимает пятое место, набрав семь очков. Турнирную таблицу чемпионата России по футболу возглавляет «Зенит», который имеет в своём активе 12 очков. На втором месте находится московское «Динамо» с девятью очками. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив», набравший также девять очков.

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