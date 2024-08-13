«Ростов» — «Химки»: Кучаев открыл счёт в матче

В эти минуты идёт матч 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Ростов» и подмосковные «Химки». Игра группового этапа Пути РПЛ проходит на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На восьмой минуте встречи счёт открыл полузащитник хозяев Константин Кучаев.

В 1-м туре группового этапа «Ростов» минимально уступил «Локомотиву» (0:1), а «Химки» обыграли «Оренбург» (1:0).

В прошлом сезоне команды встречались между собой на стадии 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Тогда игра перешла в серию пенальти, где сильнее и удачливее оказался «Ростов».

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