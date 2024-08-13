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«Локомотив» выиграл четвёртый матч подряд. У него пять побед в шести играх сезона

«Локомотив» выиграл четвёртый матч подряд. У него пять побед в шести играх сезона
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Победа «Локомотива» в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (3:2) стала четвёртой подряд для железнодорожников во всех турнирах. Кроме того, подопечные российского тренера Михаила Галактионова одержали пять побед в шести играх нынешнего сезона.

Fonbet Кубок России . Группа B. 2-й тур
13 августа 2024, вторник. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Сулейманов – 8'     1:1 Куэро – 15'     1:2 Сулейманов – 36'     2:2 Куэро – 53'     2:3 Раков – 82'    

Единственный раз в текущем сезоне «Локомотив» проиграл московскому «Динамо» во встрече 2-го тура Российской Премьер-Лиги (1:3).

После четырёх туров чемпионата России железнодорожники набрали девять очков и занимают третье место. После двух матчей группового этапа Кубка России московский клуб заработал шесть очков и располагается на первой строчке в квартете В.

В следующем туре РПЛ «Локомотив» встретится с ЦСКА. Игра состоится 18 августа.

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