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Александр Мостовой: кто такой Пятибратов? Черевченко из «Факела» убрали зря

Александр Мостовой: кто такой Пятибратов? Черевченко из «Факела» убрали зря
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Бывший российский футболист Александр Мостовой отреагировал на новость о назначении Дмитрия Пятибратова на пост главного тренера «Факела».

— Получится ли у Пятибратова в «Факеле»?
— А кто это?

— Он уже работал в «Факеле». А в прошлом сезоне пришёл на место Семшова в «Чайку» и вывел команду в Первую лигу, где идёт на четвёртом месте.
— Тогда, мне кажется, что Черевченко из «Факела» убрали зря, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В последнее время Дмитрий Пятибратов работал в футбольном клубе «Чайка». Под его руководством команда из села Песчанокопское Ростовской области вышла в Мелбет Первую лигу, где после первых пяти туров занимает третье место.

«Факел» по итогам четырёх туров Российской Премьер-Лиги занимает последнее место, набрав одно очко.

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