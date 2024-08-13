Александр Мостовой: кто такой Пятибратов? Черевченко из «Факела» убрали зря

Бывший российский футболист Александр Мостовой отреагировал на новость о назначении Дмитрия Пятибратова на пост главного тренера «Факела».

— Получится ли у Пятибратова в «Факеле»?

— А кто это?

— Он уже работал в «Факеле». А в прошлом сезоне пришёл на место Семшова в «Чайку» и вывел команду в Первую лигу, где идёт на четвёртом месте.

— Тогда, мне кажется, что Черевченко из «Факела» убрали зря, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В последнее время Дмитрий Пятибратов работал в футбольном клубе «Чайка». Под его руководством команда из села Песчанокопское Ростовской области вышла в Мелбет Первую лигу, где после первых пяти туров занимает третье место.

«Факел» по итогам четырёх туров Российской Премьер-Лиги занимает последнее место, набрав одно очко.