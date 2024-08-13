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РПЛ объявила о переносе матча между «Факелом» и «Спартаком» в Москву

РПЛ объявила о переносе матча между «Факелом» и «Спартаком» в Москву
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев объявил о переносе матча 5-го тура РПЛ между «Факелом» и «Спартаком» в Москву. Игра состоится 18 августа.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В связи с решением администрации Воронежской области о проведении всех спортивных мероприятий без зрителей, футбольный клуб «Факел» обратился в Российскую Премьер-Лигу с предложением об обмене домашними матчами со «Спартаком».

Клуб и РПЛ поддержали эту инициативу, поэтому игра 5-го тура между этими командами пройдёт в Москве на «Лукойл Арене». Изменение в графике матчей было согласовано президентом Российской Премьер-Лиги и утверждено президентом РФС.

Со своей стороны хочу поблагодарить все вовлечённые стороны за то, что команды смогут сыграть при поддержке трибун. Мы продолжаем следить за ситуацией для принятия дальнейших решений о домашних матчах «Факела», – приводит слова Алаева пресс-служба официального сайта РПЛ.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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