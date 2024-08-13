Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Химки. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чалов остался в запасе ПАОКа на ответный матч с «Мальмё» в ЛЧ, Оздоев попал в основу

Чалов остался в запасе ПАОКа на ответный матч с «Мальмё» в ЛЧ, Оздоев попал в основу
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 13 августа, в 20:30 мск на стадионе «Тумба» в Салониках состоится второй матч между греческим ПАОКом и шведским «Мальмё» в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов — 2024/2025. В стартовом составе ПАОКа на эту встречу выйдет россиянин Магомед Оздоев, тогда как Фёдор Чалов начнёт игру на скамейке запасных.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ПАОК – «Мальмё» в ЛЧ.

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 августа 2024, вторник. 20:30 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
2-й тайм
3 : 2
Мальмё
Мальмё, Швеция
0:1 Нанаси – 10'     1:1 Тайсон – 21'     2:1 Кульеракис – 43'     2:2 Нанаси – 45'     3:2 Живкович – 45+4'    

Стартовые составы команд:

ПАОК: Доминик Котарски, Хуан Састре Ванрелл, Томаш Кендзёра, Константинос Кульеракис, Абдул-Рахман Баба, Магомед Оздоев, Мохамед Камара, Андрия Живкович (капитан), Яннис Константелиас, Тайсон Барселлос Фреда, Брэндон Томас Льямас.

«Мальмё»: Йохан Далин, Йенс Ларсен, Понтус Янссон, Нильс Заэттерстрём, Габриэл Бузанелло, Сёрен Риекс, Серхио Пенья, Лассер Берг Йонсен, Себастьян Нанаси, Исаак Телин, Эрик Ботхейм.

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, который состоялся на стадионе «Эледа (Сведбанк)» в Мальмё, хозяева сыграл вничью с греческим ПАОКом (2:2).

Материалы по теме
Оздоев помог ПАОКу в важнейшем матче Лиги чемпионов. Теперь отличные шансы пройти дальше
Оздоев помог ПАОКу в важнейшем матче Лиги чемпионов. Теперь отличные шансы пройти дальше
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android