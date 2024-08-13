Чалов остался в запасе ПАОКа на ответный матч с «Мальмё» в ЛЧ, Оздоев попал в основу

Сегодня, 13 августа, в 20:30 мск на стадионе «Тумба» в Салониках состоится второй матч между греческим ПАОКом и шведским «Мальмё» в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов — 2024/2025. В стартовом составе ПАОКа на эту встречу выйдет россиянин Магомед Оздоев, тогда как Фёдор Чалов начнёт игру на скамейке запасных.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ПАОК – «Мальмё» в ЛЧ.

Стартовые составы команд:

ПАОК: Доминик Котарски, Хуан Састре Ванрелл, Томаш Кендзёра, Константинос Кульеракис, Абдул-Рахман Баба, Магомед Оздоев, Мохамед Камара, Андрия Живкович (капитан), Яннис Константелиас, Тайсон Барселлос Фреда, Брэндон Томас Льямас.

«Мальмё»: Йохан Далин, Йенс Ларсен, Понтус Янссон, Нильс Заэттерстрём, Габриэл Бузанелло, Сёрен Риекс, Серхио Пенья, Лассер Берг Йонсен, Себастьян Нанаси, Исаак Телин, Эрик Ботхейм.

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, который состоялся на стадионе «Эледа (Сведбанк)» в Мальмё, хозяева сыграл вничью с греческим ПАОКом (2:2).