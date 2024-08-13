Колыванов: Орсато поможет, но в России и так судейство на достаточно высоком уровне

Футбольный тренер Игорь Колыванов отреагировал на новость о включении в состав Экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) итальянского арбитра Даниэле Орсато.

«Когда допускаются ошибки на VAR, должен быть глубокий анализ: где допустили ошибку, правильное или неправильное решение. Мы давно знаем, что Орсато — очень опытный специалист, который поможет. Но я считаю, что у нас и так судейство на достаточно высоком уровне. Везде бывают проколы и моменты, когда ошибаются. Ежу понятно, что чем меньше будет ошибок, тем лучше», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Орсато известен по работе в итальянской Серии А, а также на крупных международных турнирах — Евро-2020 и Евро-2024. Кроме того, на ЧМ-2022 в Катаре Даниэль обслуживал полуфинал между Аргентиной и Хорватией.

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