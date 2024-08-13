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РПЛ перенесла матч «Факела» в Москву, «Зенит» подписал Дркушича. Главное к вечеру

РПЛ перенесла матч «Факела» в Москву, «Зенит» подписал Дркушича. Главное к вечеру
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«Локомотив» одержал победу в результативном матче с «Оренбургом» в рамках Кубка России, РПЛ перенесла домашний матч «Факела» со «Спартаком» в Москву, Ванья Дркушич из «Сочи» пополнил состав «Зенита», Роман Ротенберг получил знак отличия. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 13 августа.

Футбол:

«Локомотив» обыграл «Оренбург» в результативном матче Кубка России

Стало известно, при каком условии «Реал» отпустит Винисиуса в Саудовскую Аравию

«Зенит» объявил о переходе Ваньи Дркушича из «Сочи»

«Факел» объявил о назначении Пятибратова на пост главного тренера команды

Томаса Муро увезли в больницу на скорой помощи во время матча Кубка России — источник

РПЛ объявила о переносе матча между «Факелом» и «Спартаком» в Москву

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