РПЛ перенесла матч «Факела» в Москву, «Зенит» подписал Дркушича. Главное к вечеру

«Локомотив» одержал победу в результативном матче с «Оренбургом» в рамках Кубка России, РПЛ перенесла домашний матч «Факела» со «Спартаком» в Москву, Ванья Дркушич из «Сочи» пополнил состав «Зенита», Роман Ротенберг получил знак отличия. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 13 августа.
Футбол:
«Локомотив» обыграл «Оренбург» в результативном матче Кубка России
Стало известно, при каком условии «Реал» отпустит Винисиуса в Саудовскую Аравию
«Зенит» объявил о переходе Ваньи Дркушича из «Сочи»
«Факел» объявил о назначении Пятибратова на пост главного тренера команды
Томаса Муро увезли в больницу на скорой помощи во время матча Кубка России — источник
РПЛ объявила о переносе матча между «Факелом» и «Спартаком» в Москву
Хоккей:
Роман Ротенберг получил знак отличия «За развитие московского спорта»
Московское «Динамо» представило ретроформу для предсезонки
Теннис:
«Никто не ожидал, что дойду до финала». Рублёв — о поражении в Монреале
«Это Марат Сафин помог мне». Рублёв рассказал о причинах прогресса в последних матчах
Кирьос двумя словами описал победу Попырина в финале «Мастерса» в Монреале
Бокс/ММА:
Умар Кремлёв посетил Дмитрия Двали в больнице после операции боксёра на глазу
«Напишите Канело». Экс-жена Бивола выступила с заявлением по поводу боксёра
Баскетбол:
Источник: бронзовый призёр ОИ Алекса Аврамович может досрочно покинуть ЦСКА
Журналист: Карри не сделал ни одного решающего броска, который помог бы США взять золото
Олимпиада-2024:
Волонтёр Олимпиады в Париже найдена мёртвой, её партнёр арестован
Авто:
«Чушь!» Хэмилтон рассказал, как инструктировал сценариста фильма про Ф-1 с Брэдом Питтом
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