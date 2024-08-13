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РПЛ перенесла матч «Факела» в Москву, «Зенит» подписал Дркушича. Главное к вечеру

«Локомотив» одержал победу в результативном матче с «Оренбургом» в рамках Кубка России, РПЛ перенесла домашний матч «Факела» со «Спартаком» в Москву, Ванья Дркушич из «Сочи» пополнил состав «Зенита», Роман Ротенберг получил знак отличия. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 13 августа.

Футбол:

«Локомотив» обыграл «Оренбург» в результативном матче Кубка России

Стало известно, при каком условии «Реал» отпустит Винисиуса в Саудовскую Аравию

«Зенит» объявил о переходе Ваньи Дркушича из «Сочи»

«Факел» объявил о назначении Пятибратова на пост главного тренера команды

Томаса Муро увезли в больницу на скорой помощи во время матча Кубка России — источник

РПЛ объявила о переносе матча между «Факелом» и «Спартаком» в Москву

Хоккей:

Роман Ротенберг получил знак отличия «За развитие московского спорта»

Московское «Динамо» представило ретроформу для предсезонки

Теннис:

«Никто не ожидал, что дойду до финала». Рублёв — о поражении в Монреале

«Это Марат Сафин помог мне». Рублёв рассказал о причинах прогресса в последних матчах

Кирьос двумя словами описал победу Попырина в финале «Мастерса» в Монреале

Бокс/ММА:

Умар Кремлёв посетил Дмитрия Двали в больнице после операции боксёра на глазу

«Напишите Канело». Экс-жена Бивола выступила с заявлением по поводу боксёра

Баскетбол:

Источник: бронзовый призёр ОИ Алекса Аврамович может досрочно покинуть ЦСКА

Журналист: Карри не сделал ни одного решающего броска, который помог бы США взять золото

Олимпиада-2024:

Волонтёр Олимпиады в Париже найдена мёртвой, её партнёр арестован

Авто:

«Чушь!» Хэмилтон рассказал, как инструктировал сценариста фильма про Ф-1 с Брэдом Питтом

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