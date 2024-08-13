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РФС сообщил, что матч «Факел» — «Акрон» в Кубке России пройдёт без зрителей

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что матч 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России между «Факелом» и «Акроном» (15 августа) пройдёт в Воронеже без присутствия зрителей.

«Решение принято оперативным штабом Воронежской области. Оно касается всех футбольных матчей и других спортивных событий, которые будут проходить в регионе с 13 августа», — написано в телеграм-канале РФС.

В понедельник, 12 августа, губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил временно приостановить проведение массовых мероприятий в регионе для обеспечения безопасности.

Игра «Факел» — «Акрон» начнётся в 18:00 по московскому времени. В качестве главного арбитра встречи выступит Ранэль Зияков. В матче 1-го тура группового этапа Кубка России воронежский клуб проиграл «Зениту» со счётом 0:3. «Акрон» уступил «Рубину» со счётом 0:4.

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