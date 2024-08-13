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Анчелотти отреагировал на слухи об интересе к Винисиусу из Саудовской Аравии

Анчелотти отреагировал на слухи об интересе к Винисиусу из Саудовской Аравии
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал информацию, что саудовский «Аль-Ахли» крайне заинтересован в приобретении крайнего нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора. Напомним, сообщалось, что саудовский клуб готов предложить бразильцу контракт, рассчитанный на пять лет, с заработной платой в € 1 млрд.

«Слухи о Винисиусе? Под ними ничего нет. Это рыночные спекуляции», — приводит слова Анчелотти Marca.

В минувшем сезоне Винисиус принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 24 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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