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Спортдиректор «Оренбурга» Андреев: у Флорентина завтра операция, мы потеряли его надолго

Спортдиректор «Оренбурга» Андреев: у Флорентина завтра операция, мы потеряли его надолго
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал состояние здоровья полузащитника Габриэля Флорентина после повреждения, полученного в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (2:2). Футболист был заменён на 14-й минуте встречи, вместо него на поле вышел хавбек Ярослав Михайлов.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Савичев – 45+3'     1:1 Сахархизан – 48'     2:1 Горбани – 61'     2:2 Данилин – 65'    

«У Флорентина завтра операция. Только после неё можно будет говорить о сроках восстановления. Но повреждение серьёзное, мы потеряли его надолго», — приводит слова Андреева «Матч ТВ».

Флорентин в текущем сезоне сыграл четыре матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,3 млн.

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