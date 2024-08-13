Спортдиректор «Оренбурга» Андреев: у Флорентина завтра операция, мы потеряли его надолго

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал состояние здоровья полузащитника Габриэля Флорентина после повреждения, полученного в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (2:2). Футболист был заменён на 14-й минуте встречи, вместо него на поле вышел хавбек Ярослав Михайлов.

«У Флорентина завтра операция. Только после неё можно будет говорить о сроках восстановления. Но повреждение серьёзное, мы потеряли его надолго», — приводит слова Андреева «Матч ТВ».

Флорентин в текущем сезоне сыграл четыре матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,3 млн.