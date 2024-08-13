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«Мы страдаем из-за этого». Карвахаль раскритиковал перегруженный календарь у футболистов

«Мы страдаем из-за этого». Карвахаль раскритиковал перегруженный календарь у футболистов
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Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль ответил на вопрос о загруженном календаре у футболистов.

«В этом нет никакого смысла. Я уже говорил об этом. Невозможно поддерживать такой темп. Невозможно победить в 72 матчах. Это необходимо проанализировать. Мы и наши семьи страдаем из-за этого. Также [падает] качество матчей», — приводит слова Карвахаля Marca.

Напомним, после завершения нынешнего сезона состоится клубный чемпионат мира, в котором из-за его расширения примут участие 32 команды из шести конфедераций. Ранее увеличение числа участников этого турнира было раскритиковано глобальным союзом профессиональных игроков, а также Форумом мировых лиг, представляющим профессиональные лиги. Обе организации выразили обеспокоенность самочувствием игроков из-за добавления матчей в уже перегруженный игровой календарь.

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