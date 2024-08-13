Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ростов» — «Химки»: Голенков забил третий мяч хозяев в игре

«Ростов» — «Химки»: Голенков забил третий мяч хозяев в игре
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт матч 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Ростов» и подмосковные «Химки». Игра группового этапа Пути РПЛ проходит на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном. На момент выхода новости счёт в матче 3:1 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа B. 2-й тур
13 августа 2024, вторник. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
3 : 1
Химки
Химки
1:0 Кучаев – 8'     2:0 Роналдо – 38'     2:1 Бакаев – 45+2'     3:1 Голенков – 88'    

На 88-й минуте нападающий хозяев Егор Голенков забил их третий мяч в игре.

Ранее, на восьмой минуте встречи счёт открыл полузащитник хозяев Константин Кучаев. На 38-й минуте нападающий Роналдо забил второй гол «Ростова» в игре. На 45+2-й минуте вингер Зелимхан Бакаев сократил отставание «Химок» в счёте.

В 1-м туре группового этапа «Ростов» минимально уступил «Локомотиву» (0:1), а «Химки» обыграли «Оренбург» (1:0).

В прошлом сезоне команды встречались между собой на стадии 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Тогда игра перешла в серию пенальти, где сильнее и удачливее оказался «Ростов».

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
Материалы по теме
Эксклюзив
«Ростов» арендует Сутормина у «Зенита»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android