Главный тренер «Оренбурга» прокомментировал поражение от «Локомотива» в Кубке России

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России от «Локомотива» (2:3).

«Я остался очень доволен работой и уровнем футболистов, которые сегодня играли, особенно нашими молодыми парнями. Они молодцы. Да, жаль, что проиграли, но в плане игры мне понравилось. Нужно исправить некоторые детали, переходные фазы из атаки в оборону. Есть над чем поработать», — сказал Деограсия в фире «Матч ТВ».

В 1-м туре группового этапа «Локомотив» одержал минимальную победу над «Ростовом» (1:0), а «Оренбург» уступил подмосковным «Химкам» (0:1).

В прошлом сезоне команды дважды встречались между собой в рамках чемпионата России. В матче 8-го тура уверенную победу одержал «Оренбург» (2:0), а в игре 28-го тура сильнее оказался московский «Локомотив».