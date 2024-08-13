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Главный тренер «Оренбурга» прокомментировал поражение от «Локомотива» в Кубке России

Главный тренер «Оренбурга» прокомментировал поражение от «Локомотива» в Кубке России
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Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России от «Локомотива» (2:3).

Fonbet Кубок России . Группа B. 2-й тур
13 августа 2024, вторник. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Сулейманов – 8'     1:1 Куэро – 15'     1:2 Сулейманов – 36'     2:2 Куэро – 53'     2:3 Раков – 82'    

«Я остался очень доволен работой и уровнем футболистов, которые сегодня играли, особенно нашими молодыми парнями. Они молодцы. Да, жаль, что проиграли, но в плане игры мне понравилось. Нужно исправить некоторые детали, переходные фазы из атаки в оборону. Есть над чем поработать», — сказал Деограсия в фире «Матч ТВ».

В 1-м туре группового этапа «Локомотив» одержал минимальную победу над «Ростовом» (1:0), а «Оренбург» уступил подмосковным «Химкам» (0:1).

В прошлом сезоне команды дважды встречались между собой в рамках чемпионата России. В матче 8-го тура уверенную победу одержал «Оренбург» (2:0), а в игре 28-го тура сильнее оказался московский «Локомотив».

Турнирная сетка Кубка России
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