Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде высказался о завершении профессиональной карьеры экс-хавбеком «сливочных» Тони Кроссом. Немец закончил карьеру после Евро-2024.

«Тони не хватает не только из-за его футбольных качеств. Однако жизнь продолжается, и я постараюсь гордо носить номер, который был у него, будучи при этом самим собой, Федерико Вальверде (уругвайский хавбек взял восьмой игровой номер после ухода Крооса из «Реала». — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Вальверде Marca.

Немецкий полузащитник перешёл в «Реал» из «Баварии» в 2014 году. За этот период Кроос принял участие в 464 матчах во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и 98 результативными передачами. В составе «сливочных» футболист четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, четырежды завоёвывал титул чемпиона Испании и четыре раза выигрывал Суперкубок Европы.

Роналду подписывает футболку мадридского «Реала»: