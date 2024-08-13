Кингсли Коман рассматривает варианты перехода в «ПСЖ»

Французский полузащитник «Баварии» Кингсли Коман рассматривает возможность перехода в «ПСЖ» до окончания трансферного окна. Коман хотел бы продолжить карьеру в Париже, если покинет мюнхенский клуб. Об этом сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Переговоры между «Баварией» и «ПСЖ» уже начались, однако на данный момент они находятся на ранней стадии. Процесс осложняется тем, что парижский клуб вскоре может подписать другого игрока — Дезире Дуэ, что замедляет возможный переход Комана.

Сам Кингсли Коман не настаивает на немедленном уходе из «Баварии», во многом из-за своей высокой заработной платы, которая может достигать до € 17 млн в год с учётом всех бонусов.