Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Химки. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кингсли Коман рассматривает варианты перехода в «ПСЖ»

Кингсли Коман рассматривает варианты перехода в «ПСЖ»
Комментарии

Французский полузащитник «Баварии» Кингсли Коман рассматривает возможность перехода в «ПСЖ» до окончания трансферного окна. Коман хотел бы продолжить карьеру в Париже, если покинет мюнхенский клуб. Об этом сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Переговоры между «Баварией» и «ПСЖ» уже начались, однако на данный момент они находятся на ранней стадии. Процесс осложняется тем, что парижский клуб вскоре может подписать другого игрока — Дезире Дуэ, что замедляет возможный переход Комана.

Сам Кингсли Коман не настаивает на немедленном уходе из «Баварии», во многом из-за своей высокой заработной платы, которая может достигать до € 17 млн в год с учётом всех бонусов.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android