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Мадридский «Атлетико» провёл переговоры с окружением Н’Голо Канте — Relevo

Мадридский «Атлетико» провёл переговоры с окружением Н’Голо Канте — Relevo
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Мадридский «Атлетико» заинтересован в 33-летнем опорном полузащитнике «Аль-Иттихада» Н’Голо Канте. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, «матрасники» уже провели переговоры с окружением французского футболиста, которое сообщило, что Канте хотел бы стать их игроком. В «Аль-Иттихаде» знают, что эти переговоры состоялись, однако «Атлетико» не направлял официального запроса в саудовский клуб.

Подчёркивается, что преградой на пути перехода 33-летнего футболиста в стан «матрасников» может стать его высокая заработная плата. Для перехода в «Атлетико» Канте придётся пойти на её понижение.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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