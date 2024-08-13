Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Химки. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» объявил о продлении контракта с Палмером до 2033 года

«Челси» объявил о продлении контракта с Палмером до 2033 года
Аудио-версия:
Комментарии

«Челси» объявил о продлении контракта с 22-летним атакующим полузащитником Коулом Палмером до 2033 года.

Фото: ФК «Челси»

«Рад подписать новый контракт. Я многого достиг в своём первом сезоне и, надеюсь, смогу продолжить добиваться успехов в этом клубе — как на личном уровне, так и с точки зрения завоевания трофеев с «Челси», — приводит слова Палмера пресс-служба «синих» на официальном сайте.

22-летний полузащитник перешёл в «Челси» из «Манчестер Сити», чьим воспитанником он является, летом 2023 года. За этот период он принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и 15 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

Материалы по теме
Коул Палмер продлит контракт с «Челси» до 2033 года — Давид Орнштейн

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android