«Челси» объявил о продлении контракта с Палмером до 2033 года

«Челси» объявил о продлении контракта с 22-летним атакующим полузащитником Коулом Палмером до 2033 года.

Фото: ФК «Челси»

«Рад подписать новый контракт. Я многого достиг в своём первом сезоне и, надеюсь, смогу продолжить добиваться успехов в этом клубе — как на личном уровне, так и с точки зрения завоевания трофеев с «Челси», — приводит слова Палмера пресс-служба «синих» на официальном сайте.

22-летний полузащитник перешёл в «Челси» из «Манчестер Сити», чьим воспитанником он является, летом 2023 года. За этот период он принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и 15 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

Материалы по теме Коул Палмер продлит контракт с «Челси» до 2033 года — Давид Орнштейн

Сколько стоят молодые футболисты: