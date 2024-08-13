«Аль-Хиляль» вышел в финал Суперкубка Саудовской Аравии

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Закончился полуфинальный матч Суперкубка Саудовской Аравии, в котором принимали участие «Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли». Игра завершилась со счётом 1:1, 4:1 пен.

На 66-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Аль-Ахли» Роберто Фирмино. На 90-й минуте «Аль-Хиляль» сравнял счёт: забил форвард Александр Митрович. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Аль-Хиляля».

Нападающий «Аль-Хиляля» Малком не принял участия в матче. В финале «Аль-Хиляль» сыграет с победителем пары «Аль‑Наср» и «Аль‑Таавун».

Ранее появилась информация, что «Аль-Хиляль» готов предложить вингеру мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору пятилетний контракт на сумму в размере € 1 млрд.

«Аль-Хиляль» в прошлом сезоне стал победителем саудовской Про-Лиги. Команда набрала 96 очков после 34 игр. Кроме того, «Аль-Хиляль» выиграл Кубок Короля.