Люк Шоу пропустит первые матчи нового сезона АПЛ из-за травмы

29-летний левый защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу пропустит первые матчи грядущего сезона английской Премьер-лиги из-за травмы икроножной мышцы, полученной в начале предсезонной подготовки. Об этом информирует официальный сайт «красных дьяволов».

Сообщается, что футболист усердно работает над восстановлением, чтобы быть доступным после первой международной паузы, которая запланирована на начало сентября (1-9 сентября).

В минувшем сезоне Шоу пропустил более 200 дней из-за повреждений. 29-летний защитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. В общей сложности футболист провёл на поле 1180 минут. Действующее трудовое соглашение Шоу с клубом рассчитано до лета 2027 года.

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