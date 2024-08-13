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Фёдор Чалов дебютировал за ПАОК в матче ЛЧ с «Мальмё», Оздоев был заменён на 73-й минуте

Фёдор Чалов дебютировал за ПАОК в матче ЛЧ с «Мальмё», Оздоев был заменён на 73-й минуте
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Российский футболист Фёдор Чалов дебютировал за ПАОК в матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов — 2024/2025 со шведским «Мальмё».

На 73-й минуте матча ПАОК — «Мальмё» произошли замены в составе греческого клуба. Россиянин Магомед Оздоев был заменён на Штефана Шваба, а Чалов вышел на поле вместо Брэндона Томаса. В данный момент ПАОК удерживает лидерство со счётом 3:2.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ПАОК – «Мальмё» в ЛЧ.

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 августа 2024, вторник. 20:30 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Окончен
3 : 4
ДВ
Мальмё
Мальмё, Швеция
0:1 Нанаси – 10'     1:1 Тайсон – 21'     2:1 Кульеракис – 43'     2:2 Нанаси – 45'     3:2 Живкович – 45+4'     3:3 Зеттерстрем – 90+7'     3:4 Кристиансен – 99'    

ПАОК официально объявил о переходе Чалова из ЦСКА 1 августа. Сообщалось, что сумма трансфера составила € 3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 11 млн. В прошлом сезоне Чалов провёл за ЦСКА 41 матч, забил 16 мячей и отдал пять голевых передач.

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