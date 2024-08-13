Фёдор Чалов дебютировал за ПАОК в матче ЛЧ с «Мальмё», Оздоев был заменён на 73-й минуте

Российский футболист Фёдор Чалов дебютировал за ПАОК в матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов — 2024/2025 со шведским «Мальмё».

На 73-й минуте матча ПАОК — «Мальмё» произошли замены в составе греческого клуба. Россиянин Магомед Оздоев был заменён на Штефана Шваба, а Чалов вышел на поле вместо Брэндона Томаса. В данный момент ПАОК удерживает лидерство со счётом 3:2.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ПАОК – «Мальмё» в ЛЧ.

ПАОК официально объявил о переходе Чалова из ЦСКА 1 августа. Сообщалось, что сумма трансфера составила € 3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 11 млн. В прошлом сезоне Чалов провёл за ЦСКА 41 матч, забил 16 мячей и отдал пять голевых передач.