Фёдор Чалов дебютировал за ПАОК в матче ЛЧ с «Мальмё», Оздоев был заменён на 73-й минуте

Российский футболист Фёдор Чалов дебютировал за ПАОК в матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов — 2024/2025 со шведским «Мальмё».
На 73-й минуте матча ПАОК — «Мальмё» произошли замены в составе греческого клуба. Россиянин Магомед Оздоев был заменён на Штефана Шваба, а Чалов вышел на поле вместо Брэндона Томаса. В данный момент ПАОК удерживает лидерство со счётом 3:2.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ПАОК – «Мальмё» в ЛЧ.
ПАОК официально объявил о переходе Чалова из ЦСКА 1 августа. Сообщалось, что сумма трансфера составила € 3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 11 млн. В прошлом сезоне Чалов провёл за ЦСКА 41 матч, забил 16 мячей и отдал пять голевых передач.
- 13 августа 2024
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