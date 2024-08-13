«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Маттейса де Лигта из «Баварии»

«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с 25-летним центральным защитником Маттейсом де Лигтом, ранее выступавшим в составе «Баварии». Трудовое соглашение с нидерландским футболистом рассчитано до 2029 года.

Фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

Ранее авторитетный журналист Давид Орнштейн сообщал, что «красные дьяволы» приобретут де Лигта за сумму в € 45+5 млн.

Нидерландский защитник выступал в составе немецкого гранда с 2022 года. За этот период он сыграл 73 матча во всех соревнованиях (пять голов и два ассиста). В минувшем сезоне де Лигт принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с мюнхенским клубом было рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: