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ПАОК с Оздоевым и Чаловым упустил победу над «Мальмё» и завершил выступление в ЛЧ

ПАОК с Оздоевым и Чаловым упустил победу над «Мальмё» и завершил выступление в ЛЧ
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Завершился ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов — 2024/2025 между греческим ПАОКом и шведским «Мальмё». Встреча, проходившая на стадионе «Тумба» в Салониках, завершилась победой гостей со счётом 4:3 (1:0 в дополнительное время).

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 августа 2024, вторник. 20:30 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Окончен
3 : 4
ДВ
Мальмё
Мальмё, Швеция
0:1 Нанаси – 10'     1:1 Тайсон – 21'     2:1 Кульеракис – 43'     2:2 Нанаси – 45'     3:2 Живкович – 45+4'     3:3 Зеттерстрем – 90+7'     3:4 Кристиансен – 99'    

Счёт был открыт уже на 10-й минуте — полузащитник гостей Себастьян Нанаси отличился с передачи Понтуса Янссона. Однако на 21-й минуте Тайсон восстановил равновесие, реализовав штрафной удар. На 43-й минуте Константинос Кулиеракис вывел ПАОК вперёд, но спустя две минуты Нанаси оформил дубль. На 45+4-й минуте Андрия Живкович снова вывел греков вперёд — 3:2. Второй тайм прошёл без забитых мячей.

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев был заменён на 73-й минуте. В это же время на поле появился нападающий Фёдор Чалов.

ПАОК был близок к победе, однако в добавленное время, на 90+6-й минуте Нильс Зеттерстрем сравнял счёт и перевёл игру в дополнительное время. На 99-й минуте Андерс Кристиансен забил победный гол для «Мальмё».

По сумме двух встреч (первый матч завершился со счётом 2:2) ПАОК прошёл в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов, где встретится с победителем матча «Спарта» Прага — «Стяуа».

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