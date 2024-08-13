ПАОК с Оздоевым и Чаловым упустил победу над «Мальмё» и завершил выступление в ЛЧ

Завершился ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов — 2024/2025 между греческим ПАОКом и шведским «Мальмё». Встреча, проходившая на стадионе «Тумба» в Салониках, завершилась победой гостей со счётом 4:3 (1:0 в дополнительное время).

Счёт был открыт уже на 10-й минуте — полузащитник гостей Себастьян Нанаси отличился с передачи Понтуса Янссона. Однако на 21-й минуте Тайсон восстановил равновесие, реализовав штрафной удар. На 43-й минуте Константинос Кулиеракис вывел ПАОК вперёд, но спустя две минуты Нанаси оформил дубль. На 45+4-й минуте Андрия Живкович снова вывел греков вперёд — 3:2. Второй тайм прошёл без забитых мячей.

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев был заменён на 73-й минуте. В это же время на поле появился нападающий Фёдор Чалов.

ПАОК был близок к победе, однако в добавленное время, на 90+6-й минуте Нильс Зеттерстрем сравнял счёт и перевёл игру в дополнительное время. На 99-й минуте Андерс Кристиансен забил победный гол для «Мальмё».

По сумме двух встреч (первый матч завершился со счётом 2:2) ПАОК прошёл в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов, где встретится с победителем матча «Спарта» Прага — «Стяуа».