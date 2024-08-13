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Нуссайр Мазрауи стал игроком «Манчестер Юнайтед»

Нуссайр Мазрауи стал игроком «Манчестер Юнайтед»
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«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе 26-летнего правого защитника Нуссайра Мазрауи из «Баварии». Контракт с марокканским футболистом рассчитан до лета 2028 года.

Фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

Ранее авторитетный журналист Давид Орнштейн сообщал, что «красные дьяволы» договорились с мюнхенским клубом о покупке Мазрауи за € 15+5 млн.

Марокканский футболист выступал в составе немецкого гранда с 2022 года. За этот период он принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Первый матч «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне чемпионата Англии состоится 16 августа. Манкунианцы сыграют с «Фулхэмом».

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