Маттейс де Лигт трогательно попрощался с «Баварией»

Центральный защитник Маттейс де Лигт, перешедший из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед», трогательно попрощался с мюнхенским клубом.

«Хочу поблагодарить каждого из вас за вашу любовь и поддержку. Я провёл два замечательных года, играя за этот прекрасный клуб. Для меня было честью играть за такой клуб, как «Бавария».

Вместе мы пережили незабываемые моменты. Выиграли титул, а также у нас было несколько невероятных ночей в Лиге чемпионов. Эти воспоминания останутся со мной навсегда.

Вот почему, когда я покидаю этот клуб, у меня одновременно и горькие, и сладкие чувства. Я всегда буду помнить любовь и поддержку, которые получил от игроков, сотрудников и болельщиков. Петиция, подписанная многими из вас, глубоко тронула меня.

Спасибо всем за два замечательных года. Я желаю «Баварии» удачи и большого количества трофеев, которые она всегда выигрывала», — говорится в обращении футболиста.