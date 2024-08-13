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«Будё-Глимт» разгромил «Ягеллонию», АПОЭЛ вничью сыграл со «Слованом» в квалификации ЛЧ

«Будё-Глимт» разгромил «Ягеллонию», АПОЭЛ вничью сыграл со «Слованом» в квалификации ЛЧ
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Сегодня, 13 августа, проходят ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с некоторыми завершившимися поединками.

Результаты встреч:

АПОЭЛ (Кипр) – «Слован» Братислава (Словакия) — 0:0;

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 августа 2024, вторник. 20:00 МСК
АПОЭЛ
Никосия, Кипр
Окончен
0 : 0
Слован Бр
Братислава, Словакия
Удаления: Петрович – 81' / нет

«Будё-Глимт» (Норвегия) – «Ягеллония» (Польша) — 4:1;

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 августа 2024, вторник. 20:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
4 : 1
Ягеллония
Белосток, Польша
0:1 Берг – 4'     1:1 Брунстад – 34'     2:1 Dybvik – 38'     3:1 Брунстад – 56'     4:1 Хёг – 70'    

«Твенте» (Нидерланды) – «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — 3:3;

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 августа 2024, вторник. 20:00 МСК
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
Окончен
3 : 3
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
0:1 Maurits Kjaergaard – 17'     0:2 Доржеле – 25'     1:2 Хилгерс – 43'     1:3 Кунфоло Йео – 46'     2:3 ван Хоренбек – 64'     3:3 Стейн – 87'    

Таким образом, по результатам двух матчей в следующий этап вышли «Слован» Братислава, «Будё-Глимт» и «Ред Булл Зальцбург».

Напомним, согласно новым правилам, количество участников групповой стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций составит по 36 команд. Турнирная сетка будет построена по швейцарской системе, что позволит командам играть больше матчей с разными соперниками.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале победил дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.

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