«Будё-Глимт» разгромил «Ягеллонию», АПОЭЛ вничью сыграл со «Слованом» в квалификации ЛЧ

Сегодня, 13 августа, проходят ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с некоторыми завершившимися поединками.
Результаты встреч:
АПОЭЛ (Кипр) – «Слован» Братислава (Словакия) — 0:0;
«Будё-Глимт» (Норвегия) – «Ягеллония» (Польша) — 4:1;
«Твенте» (Нидерланды) – «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — 3:3;
Таким образом, по результатам двух матчей в следующий этап вышли «Слован» Братислава, «Будё-Глимт» и «Ред Булл Зальцбург».
Напомним, согласно новым правилам, количество участников групповой стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций составит по 36 команд. Турнирная сетка будет построена по швейцарской системе, что позволит командам играть больше матчей с разными соперниками.
Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале победил дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.
- 13 августа 2024
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