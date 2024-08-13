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«Будё-Глимт» разгромил «Ягеллонию», АПОЭЛ вничью сыграл со «Слованом» в квалификации ЛЧ

Сегодня, 13 августа, проходят ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с некоторыми завершившимися поединками.

Результаты встреч:

АПОЭЛ (Кипр) – «Слован» Братислава (Словакия) — 0:0;

«Будё-Глимт» (Норвегия) – «Ягеллония» (Польша) — 4:1;

«Твенте» (Нидерланды) – «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — 3:3;

Таким образом, по результатам двух матчей в следующий этап вышли «Слован» Братислава, «Будё-Глимт» и «Ред Булл Зальцбург».

Напомним, согласно новым правилам, количество участников групповой стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций составит по 36 команд. Турнирная сетка будет построена по швейцарской системе, что позволит командам играть больше матчей с разными соперниками.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале победил дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.