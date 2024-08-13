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«Фенербахче» с Моуринью вылетели из Лиги чемпионов

«Фенербахче» с Моуринью вылетели из Лиги чемпионов
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Завершился ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между турецким «Фенербахче», который возглавляет Жозе Моуринью, и французским «Лиллем». Встреча закончилась со счётом 1:1 (0:1 д. вр.). Таким образом, «Лилль» прошёл в следующий этап (3:2 по сумме двух встреч), а турецкая команда покинула турнир.

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 августа 2024, вторник. 20:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 1
ДВ
Лилль
Лилль, Франция
1:0 Диаките – 90+1'     1:1 Дэвид – 118'    
Удаления: нет / Манди – 109'

На 90+1-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник «Лилля» Бафоде Диаките. На 118-й минуте счёт сравнял нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид.

Согласно новым правилам количество участников групповой стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций составит по 36 команд. Было решено отказаться от привычного формата групповых стадий и перейти на швейцарскую систему.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале испанский клуб обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.

Турнирная сетка Лиги чемпионов
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