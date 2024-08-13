«Ливерпуль» готов расстаться с Эндо, японцем интересуется «Селтик» — The Sun

«Ливерпуль» готов продать 31-летнего опорного полузащитника Ватару Эндо. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, японским футболистом интересуется шотландский «Селтик». Подчёркивается, что новый главный тренер мерсисайдцев Арне Слот отдаёт предпочтение использованию Райана Гравенберха и Стефана Байчетича в опорной зоне.

Однако преградой на пути перехода Эндо в «Селтик» может стать цена футболиста. «Ливерпуль» рассчитывает выручить £ 15 млн (€ 17,5 млн) с продажи полузащитника.

Японский игрок перешёл в «Ливерпуль» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 13 млн.

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