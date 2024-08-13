Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Локо» Галактионов: молодые ребята принесли нам сегодня победу

Главный тренер «Локо» Галактионов: молодые ребята принесли нам сегодня победу
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (3:2).

Fonbet Кубок России . Группа B. 2-й тур
13 августа 2024, вторник. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Сулейманов – 8'     1:1 Куэро – 15'     1:2 Сулейманов – 36'     2:2 Куэро – 53'     2:3 Раков – 82'    

«Тяжёлая победа. Понятно, что «Оренбургу» более привычно играть на своём поле. Те моменты, которые у них появлялись, были созданы в результате достаточно сильного давления на наши ворота. Но, слава богу, мы справились. И вели по ходу матча.

Единственное — момент в атаке, когда соперник сравнял, и у «Оренбурга» была возможность выйти вперёд. Но мы, в том числе за счёт замен, более свежих игроков, усилили давление на оборону соперника, заставили их отодвинуть игру от наших ворот своим движением, своим активным прессингом. Хороший победный мяч забил Вадим Раков. Поэтому давайте порадуемся за наших молодых ребят, которые сегодня принесли нам положительный результат — победу», — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.

Турнирная сетка Кубка России
Материалы по теме
«Локо» опять выдал шоу благодаря воспитанникам! Это когда-нибудь кончится? Видео
«Локо» опять выдал шоу благодаря воспитанникам! Это когда-нибудь кончится? Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android