Главный тренер «Локо» Галактионов: молодые ребята принесли нам сегодня победу

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (3:2).

«Тяжёлая победа. Понятно, что «Оренбургу» более привычно играть на своём поле. Те моменты, которые у них появлялись, были созданы в результате достаточно сильного давления на наши ворота. Но, слава богу, мы справились. И вели по ходу матча.

Единственное — момент в атаке, когда соперник сравнял, и у «Оренбурга» была возможность выйти вперёд. Но мы, в том числе за счёт замен, более свежих игроков, усилили давление на оборону соперника, заставили их отодвинуть игру от наших ворот своим движением, своим активным прессингом. Хороший победный мяч забил Вадим Раков. Поэтому давайте порадуемся за наших молодых ребят, которые сегодня принесли нам положительный результат — победу», — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.