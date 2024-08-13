«Манчестер Юнайтед» запрашивает у «ПСЖ» более € 60 млн за трансфер Санчо — Хоукинс

«Манчестер Юнайтед» готов продать 24-летнего крайнего нападающего Джейдона Санчо в «ПСЖ» за сумму в размере € 60 млн. Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, сам английский футболист хочет перейти во французский гранд.

В первой половине минувшего сезона Санчо был отстранён от основной команды из-за конфликта с главным тренером манкунианцев Эриком тен Хагом. Во второй половине он выступал в составе дортмундской «Боруссии» на правах аренды. За этот период он принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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