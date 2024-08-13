Полузащитник «Реала» Камавинга не сможет сыграть в матче за Суперкубок УЕФА — Романо

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга пропустит матч за Суперкубок УЕФА с итальянской «Аталантой» из-за травмы. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter). Встреча состоится 14 августа. Игра пройдёт в Варшаве (Польша) на стадионе «Национальный».

Сообщается, что Камавинга получил повреждение на тренировке «сливочных». Футболиста ожидают медицинские тесты, которые позволят определить характер травмы.

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 мадридский «Реал» выиграл чемпионат Испании, Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов, победив в финале дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. «Аталанта» стала победителем Лиги Европы, оказавшись сильнее «Байера» (3:0).