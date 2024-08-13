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Полузащитник «Реала» Камавинга не сможет сыграть в матче за Суперкубок УЕФА — Романо

Полузащитник «Реала» Камавинга не сможет сыграть в матче за Суперкубок УЕФА — Романо
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Полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга пропустит матч за Суперкубок УЕФА с итальянской «Аталантой» из-за травмы. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter). Встреча состоится 14 августа. Игра пройдёт в Варшаве (Польша) на стадионе «Национальный».

Суперкубок УЕФА — 2024 . Финал
14 августа 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Аталанта
Бергамо, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сообщается, что Камавинга получил повреждение на тренировке «сливочных». Футболиста ожидают медицинские тесты, которые позволят определить характер травмы.

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 мадридский «Реал» выиграл чемпионат Испании, Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов, победив в финале дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. «Аталанта» стала победителем Лиги Европы, оказавшись сильнее «Байера» (3:0).

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