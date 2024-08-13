Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Моуринью — о вылете «Фенербахче» из ЛЧ: мы всё равно никогда не выиграем этот турнир

Моуринью — о вылете «Фенербахче» из ЛЧ: мы всё равно никогда не выиграем этот турнир
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью высказался о вылете своей команды из Лиги чемпионов после того, как она по сумме двух встреч уступила «Лиллю» со счётом 2:3.

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 августа 2024, вторник. 20:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 1
ДВ
Лилль
Лилль, Франция
1:0 Диаките – 90+1'     1:1 Дэвид – 118'    
Удаления: нет / Манди – 109'

«Я горжусь своими игроками. Как команда мы сделали всё. Мы потеряли шанс сыграть с величайшими клубами мира, однако факт заключается в том, что нам всё равно никогда не выиграть Лигу чемпионов.

По правде говоря, я бы предпочёл выступать в Лиге чемпионов, но в ней мы никогда не дойдём до финала, в то время как в Лиге Европы у нас есть шанс. С точки зрения конкуренции Лига Европы более интересный турнир для нашей команды», — приводит слова Моуринью A Spor в соцсети Х (ранее Twitter).

На 90+1-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник «Лилля» Бафоде Диаките. На 118-й минуте счёт сравнял нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов
Материалы по теме
«Фенербахче» с Моуринью вылетели из Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android