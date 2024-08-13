Моуринью — о вылете «Фенербахче» из ЛЧ: мы всё равно никогда не выиграем этот турнир

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью высказался о вылете своей команды из Лиги чемпионов после того, как она по сумме двух встреч уступила «Лиллю» со счётом 2:3.

«Я горжусь своими игроками. Как команда мы сделали всё. Мы потеряли шанс сыграть с величайшими клубами мира, однако факт заключается в том, что нам всё равно никогда не выиграть Лигу чемпионов.

По правде говоря, я бы предпочёл выступать в Лиге чемпионов, но в ней мы никогда не дойдём до финала, в то время как в Лиге Европы у нас есть шанс. С точки зрения конкуренции Лига Европы более интересный турнир для нашей команды», — приводит слова Моуринью A Spor в соцсети Х (ранее Twitter).

На 90+1-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник «Лилля» Бафоде Диаките. На 118-й минуте счёт сравнял нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид.