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«Динамо» Киев в большинстве обыграло «Рейнджерс» в матче Лиги чемпионов

Закончился ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором шотландский «Рейнджерс» встречался с киевским «Динамо». Игра проходила на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. В качестве главного арбитра встречи выступил Марко Гуида. Матч завершился победой гостей со счётом 2:0 (3:2 по сумме двух встреч).

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 51-й минуте вторую жёлтую карточку получил защитник хозяев Жефте. На 82-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Динамо» Александр Пихаленок. На 84-й минуте хавбек Назар Волошин укрепил преимущество гостей.

Благодаря этой победе украинская команда вышла в раунд плей-офф Лиги чемпионов, где встретится с «РБ Зальцбург».

В первом матче «Динамо» Киев и «Рейнджерс» сыграли вничью со счётом 1:1. В составе украинской команды гол забил нападающий Андрей Ярмоленко. За шотландский клуб забитым мячом отметился нападающий Сирил Дессерс.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: