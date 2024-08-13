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«Локомотив» проявляет интерес к защитнику «Гента» — Тавольери

«Локомотив» проявляет интерес к защитнику «Гента» — Тавольери
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«Локомотив» проявляет интерес к немецкому левому центральному защитнику «Гента» Джордану Торунариге. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, помимо «Локомотива», игрока хочет приобрести «Хоффенхайм». Сообщается, что переход в «Локомотив» является маловероятным из-за геополитической обстановки в мире.

27-летний Торунарига в прошлом сезоне сыграл 44 матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

«Локомотив» после после 4-го тура РПЛ занимает третье место в турнирной таблице, набрав девять очков.

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